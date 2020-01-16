"Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах Ради.

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"Плівки не обговорювали", - розповів Корнієнко.

За його словами, на засіданні фракції "Слуга народу" за відставку Прем’єра Гончарука не голосували.

"Слухайте, ми скоро взагалі не будемо коментувати що-небудь зі словом "телеграм", навіть пошту. ...У країні відбуваються реформи і є багато сторін, яким це не подобається, і всередині країни, і зовні. Шукати так званих "замовників" цієї акції можна довго і вони можуть бути абсолютно різні. Від фінансово-політичних груп всередині країни і до зовнішніх ворогів, яких у нас вистачає", - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.

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