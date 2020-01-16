"Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Після того, як ми затвердили план дій, у нього є річний імунітет. Ми не можемо висловити йому недовіру і ставити це питання на голосування в парламенті. Але він має можливість написати заяву сам", - сказала Верещук.

Вона вважає, що на записах прослуховування, злитих у мережу 15 січня, Гончарук розписався в некомпетентності і це не можна залишити просто так.

"Він має відчувати внутрішньо, морально, готовий він до цієї посади чи ні. Тому що жодних жартів вже бути не може, людина визнає, що не має плану. А що тоді ми голосували як план і стратегію?" - сказала Верещук.

4 вересня Кабінет Міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді Ірину Верещук. 15 листопада вона написала заяву про звільнення. "Коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути, або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - прокоментувала вона своє звільнення.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН. ВIДЕО