Роздрібна мережа тютюнових виробів системно ухиляється від оподаткування, - глава податкового комітету Гетманцев. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у коментарі 24 каналу.

"Проблема існує, дійсно 50% роздрібного акцизу не надходить до місцевого бюджету і це проблема місцевих бюджетів. Пов’язано це з тим, що роздрібна мережа тютюнових виробів ухиляється від оподаткування і робить це системно, і, за нашими підрахунками, 2 млрд грн не надходить до бюджету у зв’язку з цими правопорушеннями. Відповідь на питання: "Що робити?" обговорюється в підкомітеті, де обговорюється тютюн і його правове регулювання. Я впевнений, що найближчим часом відповідні проєкти закону будуть подані на комітеті і ми їх розглянемо".

Він переконаний, що вирішення ситуації з ухиленням від сплати роздрібного акцизу виведе мільярди гривень з тіні, завдяки чому місцеві громади зможуть побудувати нові школи, дитсадки, лікарні і дороги.

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