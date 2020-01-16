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16.01.20 13:17

"Українці своїх не кидають!" - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 січня, під будівлею Офісу президента на вул. Банковій у центрі Києва відбулася акція солідарності на підтримку громадян України, які залишаються в полоні найманців РФ на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акція "Україна своїх не кидає!" на підтримку українських полонених найманців РФ на Донбасі відбулася під Офісом президента в Києві. Рідні, близькі українських полонених, українські громадяни, які вже звільнені з полону російських терористів, а також активісти прийшли під ОП висловити підтримку українським полоненим і закликати владу до сприяння їх якомога швидкому звільненню.

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Учасники акції тримали фото з іменами українських полонених, а також розгорнули плакати з написами: "Бездіяльність вбиває!", "Українці своїх не кидають!", "Мовчання для слабких".

"Це акція єдності і згуртованості всіх, хто причетний до цієї трагедії, для тих, хто в полоні і на волі, для кого полон став невід'ємною частиною життя. Для дружин і матерів, які роками продовжують боротися за своїх близьких. Ніхто не залишений, ніхто не забутий. Ми вас пам'ятаємо! Ми з вами!" - заявили організатори акції.

Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 01
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 02
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 03
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 04
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 05
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 06
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 07
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 08
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 09
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 10
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 11
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 12
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 13
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 14
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 15
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 16
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 17
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 18
Українці своїх не кидають! - під ОП провели акцію на підтримку українських громадян, які перебувають у полоні найманців РФ на Донбасі 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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