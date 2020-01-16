"Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Батьківщини", про це Тимошенко заявила в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради 16 січня.

Вона прокоментувала оприлюднені напередодні аудіозаписи нібито розмов прем'єра Олексія Гончарука.

"Такі розмови ключових гравців команди президента відкривають очі українському суспільству. Коли вони самі це про себе говорять, що прем’єр не обізнаний в економічних питаннях – і це під час кризи та фінансового краху, який сьогодні переживає країна, – це означає, що хтось свідомо кидає нам в руки невігласів, які роблять те, що їм замовили ззовні", – заявила лідер "Батьківщини".

На думку Юлії Тимошенко, нині немає значення, відправить президент Зеленський прем’єра Гончарука у відставку чи ні.

На її думку, від непрофесіоналізму нинішньої влади Україну врятує лише повна її заміна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Публікація "записів Гончарука" - інформаційна атака Росії та "одного відомого олігарха", - Порошенко

"Тут не питання, як тепер вони переставлятимуть стільці – зніматимуть Гончарука чи ні, що вони робитимуть з урядом. Цю владу потрібно негайно міняти всю – від некомпетентного президента до кожного некомпетентного чиновника, якого він привів із собою. А також депутатів, які голосують за продаж землі, повернення грального бізнесу, знищення малого та середнього підприємництва. Їх всіх треба негайно прибирати", – переконана Юлія Тимошенко.

"Країна емоційно, базуючись на серіалі "Слуга народу", віддала своє життя в руки некомпетентним профанам... Хай вони повертаються у свій бізнес, у свої 95-ті квартали і не отруюють життя Україні", – підсумувала Юлія Тимошенко.

Також читайте: Арахамія: Велика небезпека, якщо хтось записував у кабінеті прем'єра. Там обговорюються питання нацбезпеки