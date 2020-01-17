Санченко склав присягу нардепа, в Раді він замінить Венедіктову, яка перейшла в ДБР. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Санченка внесено до списку партії "Слуга народу".

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"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зачитав текст присяги Санченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. До призначення нового директора його обов'язки виконуватиме депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Ірина Венедіктова.

16 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Олександра Санченка.

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