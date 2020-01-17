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17.01.20 10:52

Санченко склав присягу нардепа, в Раді він замінить Венедіктову, яка перейшла в ДБР. ВIДЕО

Олександр Санченко склав присягу народного депутата Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Санченка внесено до списку партії "Слуга народу".

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зачитав текст присяги Санченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. До призначення нового директора його обов'язки виконуватиме депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Ірина Венедіктова.

16 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Олександра Санченка.

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