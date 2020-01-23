"Сподіваюся, Рябошапка знайде відповідь на запитання, хто довів завод до банкрутства. Я цю відповідь знаю", - власник суднобудівного заводу "Океан" Капацина. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:20 Василь Капацина, власник Миколаївського суднобудівного заводу "Океан"

00:56 Про арешт майна заводу "Океан" і медійної складової події

3:30 Як прийшов у бізнес і про роботу в Миколаївському морському порту

10:15 Про роботу заводу "Океан" в 90-х

12:10 "За два-три роки завод перетворився на глибокого банкрута" - про придбання заводу російським олігархом Ігорем Юсуфовим і доведенні до банкрутства

14:40 "Близько шести місяців 7-8 тисяч осіб не отримували зарплату" - про те, як російський власник доводив українське підприємство до банкрутства

15:35 "У мене є документальне підтвердження, як один з віцепрезидентів доповідав Юсуфову про виконання всіх питань організації банкрутства заводу "Океан"

18:20 Про безуспішний прихід на завод менеджерів Вадима Новинського

23:12 Як миколаївська податкова міліція порушила кримінальну справу за фактом доведення до банкрутства заводу "Океан"

24:20 Конфлікт між Новинським і Юсуфовим через заводу

29:30 Василь Капацина про те, чому він звернув увагу на завод "Океан"

32:50 "Юсуфов переграв сам себе" - як російський олігарх закрив компанію, якій нібито був винен грошей завод "Океан"

35: 10 Про викуп кредиторських вимог та купівлю заводу на конкурсі

37:40 "Вересневим ранком 2016 року перед заводом з'явилася "Альфа" СБУ і спортивні хлопці з документами про те, що завод належить Юсуфову"

42:00 Скандал після реанімації справи про доведення до банкрутства

44:25 Певного моменту люди в СБУ і ГПУ працювали на російського олігарха, який поставив собі за мету знищити завод "Океан"

48:00 Робота слідчих прокуратури і роль СБУ

58:50 Про заяву Юрія Луценка про намір "повернути завод "Океан" у власність держави", який вже майже 20 років перебуває в приватній власності

1:01:46 Про причини арешту рахунків заводу

1:07:55 Василь Капацина про підозру в організації схеми незаконного придбання заводу "Океан": "Я сам домагаюся допиту і зустрічі з генпрокурором"

1:12:54 - "Я бізнесмен, а не прокурор. Сподіваюся, пан Рябошапка знайде відповідь відповідь на запитання, хто довів завод до банкрутства. Я цю відповідь знаю"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Таке рішення було ухвалено в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведенні його до банкрутства.