Чорні лісоруби знищили 278 дерев НПП "Вижницький" та близько 2 тис. дерев на Чернігівщині. Завдано шкоди на 5 млн, - Фірсов. ВIДЕО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Починаємо активну роботу щодо лісу. Зараз відпрацьовуємо чимало звернень громадян, які стурбовані рубкою дерев", - повідомив чиновник.

Фірсов навів два приклади незаконного вирубування лісу в Чернігівській і Чернівецькій областях.

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"Один з останніх кричущих випадків, рубки на території НПП Вижницький, збитки на суму понад 2,5 млн.грн. Зловмисники зрізали 278 дерев і намагалися замаскувати сліди злочину листям, гілками та глиною. Матеріали направили до ДБР для вжиття відповідних заходів.



Інший випадок – у Чернігівській області, де на землях комунальної власності в прибережній захисній смузі зрізали біля 2 тисяч (!!!) дерев породи вільха чорна та акації білої. На жаль, і як це іноді буває особи які вчинили злочин не встановлені. Сільрада розводить руками - ніяких дозвільних документів на проведення даної вирубки дерев не видавала. Збитки, завдані державі внаслідок такої рубки склали понад 2,4 мільйони гривень", - написав Фірсов.

За словами в.о. глави "Держекоінспекції", нинішнє законодавство не дозволяє ефективно захищати ліс і реагувати на рубки.

"Маємо ситуацію, коли Держекоінспекція має захищати ліс та реагувати на рубки, проте може це зробити тільки під час планової перевірки або після проходження процедури погодження позапланової перевірки. Враховуючи законодавчі обмеженні та відсутність можливості оперативного реагування, закликаю небайдужих громадян - якщо ви бачите вирубування лісу, фотографуйте і знімайте на відео, викликайте Нацполіцію та пишіть звернення до Держекоінспекції. Лише разом ми можемо протистояти чорним лісорубам", - написав Фірсов.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "1 лютого 2020 року в Україні повноцінно має запрацювати централізований облік деревини, а розкрадання українського лісу піде в минуле".