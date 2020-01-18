Понінківська картонно-паперова фабрика зливає стічні води в річку та труїть жителів, - Фірсов. ВIДЕО

Відео того, як стічні води з фабрики потрапляють в річку Хомора, опублікував у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримав інформацію, що вночі у Хмельницькій області Понінківська картонно-паперова фабрика здійснила залповий скид у річку Хомора. Оперативно у четвертій ранку на місце виїхали інспектори Поліського округу ДЕІ і відібрали проби води.



Ситуація з річками Хомора і Случ, триває вже декілька років. Панінківська картонно-паперова фабрика регулярно скидає зворотні води у річку Хомора, чим буквально труїть жителів Хмельницької і Житомирської областей.



Хомора є джерелом питного водопостачання для мешканців Полонського району, а водопостачання міста Новограда-Волинського Житомирської області здійснюється з річки Случ. Так само у річках регулярно гине риба і інші живі організми. У квітні минулого року ДЕІ Поліського округу було розраховані збитки внаслідок загибелі риби - понад 21 млн.грн.



Ситуація настільки катастрофічна, що 16 травня минулого року Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів і Президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ на Житомирщині і Хмельниччині зоною надзвичайної екологічної ситуації.



ДЕІ у Хмельницькій області звернулась до суду з вимогою призупинити діяльність ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика". І у ліпні минулого року Волинський окружний адміністративний суд задовільнив вимогу у повному обсязі. Однак було подано апеляцію і вже у грудні Восьмій Апеляційний адміністративний суд міста Львова скасув це рішення. Тобто фабрика і надалі може труїти дві області.



Чи зробило керівництво фабрики якісь висновки? Однозначно ні!" - написав він.

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