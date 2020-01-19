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19.01.20 12:41

"Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко. ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Андрій Козенко назвав терористичні угруповання "Л/ДНР" "особливими суб'єктами" Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю в окупованому Сімферополі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro Mancer.

Зокрема, Козенко каже, що в Україні "мільйони наших російських співвітчизників. Їм потрібно вчинити за прикладом Донецької і Луганської Народної Республік".

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