"Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю в окупованому Сімферополі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro Mancer.

Депутат ГД РФ #Козенко: Мы публично говорим о том, что #ОРДИЛО сегодня являются особыми субъектами РФ. И миллионам наших российских соотечественников в Украине нужно поступить по их примеру https://t.co/zAjMEhm4RO #рашизм pic.twitter.com/OvKw8HeBHW — Necro Mancer (@666_mancer) 19 січня 2020 р.

Зокрема, Козенко каже, що в Україні "мільйони наших російських співвітчизників. Їм потрібно вчинити за прикладом Донецької і Луганської Народної Республік".

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