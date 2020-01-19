Водії біля "Борисполя" натиснули клаксони, вшановуючи пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автомобілі натиснули на клаксони о 12:02 і утримували їх близько хвилини.

Провести таку акцію українців раніше в фейсбуці закликав президент МАУ Євген Дихне.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.