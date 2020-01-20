Кандидати пройшли спецперевірку, накази підписано, - Венедіктова повідомила про призначення заступників директора ДБР. ВIДЕО

Про це вона сказала у зверненні, опублікованому на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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"Я неодноразово підкреслювала і повторю ще раз, щоб суспільство було впевнене в неупередженості, що підрозділ у справах Майдану підпорядковується виключно директору ДБР, обов'язки якого сьогодні виконую я. Вжито всіх передбачених законом заходів, щоб не допустити конфлікт інтересів", - зазначила Венедіктова.

Вона додала, що бачить прямий зв'язок між відкриттям ДБР резонансних справ проти високопосадовців і "інформаційною атакою" останніх днів, яка спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва бюро.

Нагадаємо, заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.