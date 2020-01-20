Поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний сайт Національної поліції, 19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За цим фактом було порушено провадження у ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Під час розслідування правоохоронці опитали свідків події, зняли відео з камер відеоспостереження. У результаті вжитих заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. Вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було зроблено написи.

Проводяться заходи щодо встановлення місця перебування зловмисника та його затримання.

Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований недалеко від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

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