Українців затримали на нелегальній фабриці з виробництва підроблених цигарок в Іспанії. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Іспанії. Під час затримання в приміщенні фабрики виявили 54,5 тис. пачок цигарок із зображенням відомого бренду.

Фабрика, на якій виготовляли підроблені сигарети, розташовувалася у віддаленій місцевості в провінції Малага, а склад - у провінції Кордова. "Товар" продавали по всій Іспанії і в інших країнах Євросоюзу.

Вистежити зловмисників вдалося завдяки оперативній інформації про те, що в країну прибув представник "російської мафії", який збирається займатися виготовленням підроблених сигарет. За ним встановили стеження, і таким чином вийшли на інших учасників схеми.





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Операцію провели спільно співробітники Національної поліції, Цивільної гвардії і податкового агентства Іспанії.

Підозрюваним пред'явлено звинувачення в контрабанді акцизних товарів, злочин проти інтелектуальної власності і порушення податкового законодавства.