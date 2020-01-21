"Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані. ВIДЕО

Про це та інше розповіла в сюжеті "Прямого" Даша Счастлива у своєму розслідуванні "Оманські канікули Зеленського", передає Цензор.НЕТ.

"Al Bustan Palace - один з найдорожчих готелів в Омані – належить державі і є офіційною елітною резиденцією для візитів. Звичайно, всі в готелі знають про візит Зеленського. Сьомий і восьмий поверхи - це султанський та президентський апартаменти", - розповіла вона.

Счастлива нагадала, що про поїздку до Оману публічно не повідомили. "Коли всі дізналися, Юлія Мендель написала, що це поїздка Зеленського за власні кошти, але офіційна, і він туди полетів рейсовим літаком. Офіційні поїздки оплачуються державою і на них не летять рейсовими літаками. Про це говорять всі експерти. До того ж, якби Зеленський полетів рейсовим літаком в Оман, то, напевно, його фото з’явилося б одразу в рейсовому літаку. Тож, як туди добирався, на якому літаку - досі невідомо", - зазначила вона.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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