"Я її не знав ... З Мангером ми лише один раз бачилися", - фігурант справи Гандзюк Павловський на засіданні суду. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Павловський розповів у Печерському суді Києва, який має обрати йому запобіжний захід.

"Я її не знав. Абсолютно не знав ... Після обливання в інтернеті прочитав. Щодо неї ніколи розмови не було ... Ми не спілкувалися з Катею. Царство їй небесне ...", - сказав Павловський, перехрестившись.

"З Мангером ми лише один раз бачилися і взагалі розмовляли на інші теми", - додав Павловський.

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Прокурори Офісу Генпрокурора зібрали докази, що він створив злочинну організацію для побиття людей і підпалів автомобілів жителів Херсонської області з метою припинення їхньої громадської діяльності та залякування.

Колишнього помічника народного депутата України Миколи Паламарчука Павловського звинувачують у приховуванні нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема, за версією слідства, він допомагав втекти із Херсона Сергію Торбіну і Володимиру Васяновичу, забезпечував їх грошима.

В цілому повідомлено про підозру 10 особам, які брали участь у скоєнні злочинів у рамках злочинної організації Павловського.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.