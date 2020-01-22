"Швидко на підлогу! Руки за голову!" - поліція затримала бандитів, які нападали на будинки на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на управління комунікації Національної поліції.

Поліцейські вийшли на слід бандитів після нападу на приватний будинок у Козині Обухівського району. Наприкінці минулого року невідомі в масках забрали в господарів будинку гроші і прикраси.

"Після відпрацювання камер спостереження, обходів, встановлення очевидців оперативники ретельно проаналізували всю інформацію, а потім вийшли на слід зловмисників", - йдеться в повідомленні.

21 січня поліцейські за підтримки спецпризначенців затримали бандитів.

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"Поліція вилучила транспортний засіб, на якому пересувалися нападники, і низку речових доказів. Серед вилученого - кілька одиниць зброї, дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинник", - додали в управлінні комунікації.

Затриманим інкримінують бандитизм і вчинення розбійного нападу. Кримінальне провадження розслідується за ст. 257 і за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Покарання за цими статтями - позбавлення волі до 15 років.

Крім цього, поліція перевіряє затриманих чоловіків на причетність до інших злочинів.









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