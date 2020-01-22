Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні п'ятого президента Петра Порошенка, опублікованому в нього на сторінці у Facebook.

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"Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені.

Флешмобом із цими словами свого пророка Тараса Шевченка українці відреагували на лжепророчий заклик "Какая разница?!".



- Нам не однаково, яка мова, тому що українська об’єднує і консолідує. Що не заважає нам поважати і тих співвітчизників, які говорять російською, кримськотатарською, іншими мовами. Це їхнє беззаперечне право.



- Нам не однаково, які пам’ятники. Як не було байдуже німцям, коли вони знесли численні пам’ятники Гітлеру. Ми очистили нашу карту від комуністичних ідолів. Місцеві громади тепер самі вирішують, як називати вулиці і кому зводити монументи.



- Нам не однаково, яка церква, і тому ми вибороли Томос. Ми розуміємо, що РПЦ в Україні не просто конфесія, а інструмент геополітичного впливу Росії. Але громадяни вільні обирати свій шлях до Бога. Навіть якщо для когось він і досі пролягає, на жаль, через Москву.



- Більшості українців не однаково, вступимо ми до НАТО чи сповземо у Ташкентський пакт… Будемо частиною Європи, чи повернемося до сфери російського впливу.



Хороші дороги по всій країні це, безумовно, важливо. Але нації цементуються не асфальтом, а спільними цінностями.



Розсварити нас намагався Путін у 2014 році, та домігся лише зворотного. Так, говоримо різними мовами. Так, ходимо до різних церков. Так, часом і місцями по-різному дивимося на історію. Але об’єднані ми в єдину українську політичну націю відчуттям патріотизму, любові до України і спільним європейським майбутнім.



Дорогі українці!

Вітаю вас із Днем соборності від себе особисто і від усієї команди "Європейської Солідарності".

Слава Україні!"

Також привітав українців із Днем Соборності Олександр Турчинов:

"…Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу"

Акт злуки, засвідчений Універсалом про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну 22 січня 1919 р.

Друзі, зі святом! З Днем Соборності!

Наш народ дуже довго, зі страшними втратами, але невпинно йшов до власної державності та незалежності. Були різні етапи в історії нашої країни, але ми довели всьому світу, що Україна - це єдина незалежна держава. Шостий рік поспіль ми даємо відсіч в рази сильнішому ворогу і робитимемо це стільки, скільки буде необхідно. До повної перемоги!

Пам’ятаймо кожного, хто поклав своє життя за те, щоб наша держава могла існувати. Тих, хто боровся всі ці сторіччя за незалежність, тих, хто робить це сьогодні! Вічна їм слава та шана!

Попереду в України ще багато випробувань, але головне пам’ятати: поки ми єдині - ми непереможні! Нехай Господь благословить єдину, сильну, незалежну, демократичну Україну. Слава Україні!"