Закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України, - посольство США привітало українців із Днем Соборності. ВIДЕО

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін записала привітання з Днем Соборності, передає Цензор.НЕТ.

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Квін зазначила, що єдність українців, їхній ентузіазм і відданість в історичні часи, включно з періодами криз, надихали її та інших людей по всьому світу. Вона наголосила, що після нещодавньої авіакатастрофи в Ірані українці об'єдналися і діяли заради підтримки своїх співгромадян, близькі яких трагічно загинули.

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"Під час Євромайдану і Революції Гідності ми стали свідками того, як українці із заходу і сходу, півдня і півночі стояли пліч-о-пліч і захищали європейське майбутнє України. Українці продемонстрували єдність у своєму прагненні до процвітаючої, демократичної і вільної країни у відповідь на російську агресію. Ми приєднуємося до народу України і закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, Донбасом і територіальними водами. США підтримують народ України в День Соборності і щодня", - завершила свою промову тимчасова повірена у справах США в Україні.