У День Соборності заснували традицію урочистого підняття Державного прапора перед Верховною Радою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
У церемонії брав участь перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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"Для того, щоб почати таку традицію, яка може мати дуже гідне продовження в українській державі, ми вийшли з ініціативою ... підняття Державного прапора України біля будівлі Верховної Ради. Тому пропоную підняти Державний прапор України", - сказав Стефанчук.
Також перший віцеспікер від свого імені, імені Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який перебуває в робочій поїздці по Україні, і від депутатського корпусу привітав усіх з Днем Соборності.
"Сьогодні в нас унікальний шанс продемонструвати всім, що саме єдність і гідність є тими визначальними засадами, про які ми можемо говорити як державотворчі засади Україні. І ніколи ми не думали, що через більш ніж сторіччя знову підніметься питання єдності України. Я щиро вірю в те, що нам вдасться дотриматися того, про що одвічно мріяли всі державні будівничі нашої Української незалежної держави", - наголосив Стефанчук.
Під час церемонії підняття Державного прапора прозвучав Гімн України.