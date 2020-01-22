Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
22.01.20 12:39

Рада планує розробити закон про Великий Державний герб. ВIДЕО

Верховна Рада планує розробити законопроєкт про державні символи України, порядок їхнього використання та охорони.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відео 5 канал

"За 28 років незалежності ми ще не виконали вимогу Конституції України, яка передбачена в 92 статті, і не маємо закону, який би регламентував Великий Державний Герб України, а також уніфікований порядок використання і захисту символів Української держави. ...Ми вже вписали до плану законопроєктних робіт підготовку проєкту про державні символи України, порядок їхнього використання і охорони", - сказав перший віцеспікер.

Він також наголосив, що "Українська Народна Республіка одразу після свого становлення ухвалила два основних законодавчих акти - про прапор і про герб Української Народної Республіки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У День Соборності заснували традицію урочистого підняття Державного прапора перед Верховною Радою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100