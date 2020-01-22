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22.01.20 14:55

Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані. ВIДЕО камер спостереження

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа побився в одному з ресторанів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, бійка сталася в одному з київських ресторанів у центрі міста. Запис бійки опубліковано в соцмережах користувачем Юра Назарук.

На записі камер спостереження видно, як нардеп підходить до одного з чоловіків, який виявився ветераном АТО Михайлом Майнманом, і б'є його головою. У відповідь Ківа зазнав, за словами свідків бійки, "відчутного удару в обличчя". Розвитку конфлікту перешкодила охорона народного депутата - двоє молодих людей почали стримувати його опонента, тим часом нардеп повернувся за стіл. Причини конфлікту невідомі.

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