У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку. ВIДЕО

Про це заявив сам Коболєв у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

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"У мене контракт закінчується наприкінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.

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Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.

При цьому Коболєв не став коментувати свій імовірний конфлікт із комерційним директором НАК Юрієм Вітренком.

Голова "Нафтогазу" також не став коментувати питання про "співбесіди" в Офісі Президента з приводу можливого призначення на посаду прем’єр-міністра України.