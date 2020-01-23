У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку. ВIДЕО

Про це заявив сам Коболєв у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
"У мене контракт закінчується наприкінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.
Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.
При цьому Коболєв не став коментувати свій імовірний конфлікт із комерційним директором НАК Юрієм Вітренком.
Голова "Нафтогазу" також не став коментувати питання про "співбесіди" в Офісі Президента з приводу можливого призначення на посаду прем’єр-міністра України.