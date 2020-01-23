"Єдність творить справедливість": Апеляційний суд позбавив захисників озера Качине зобов'язання сплатити 200 тисяч штрафу на користь забудовника водойми. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це група захисників озера повідомила після засідання суду.

Таке рішення ухвалила колегія суддів на чолі із суддею Борисом Левенцом.

Адвокат захисників Олена Сапожнікова висловила сподівання, що представники підрядника і забудовника не подаватимуть касацію, "особливо прочитавши мотиваційну частину рішення суду".

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Небезпечний прецедент притягнення до відповідальності громадських активістів", - суд постановив стягнути із захисників озера Качиного 200 тис. грн. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, Дарницький районний суд відкрив провадження у справі проти активістів, які виступають на захист так званого озера Качиного в Києві від забудови. Позов поданий компанією-субпідрядником "Азур Груп" з вимогою відшкодувати збиток за те, що активісти в березні 2016- го нібито знесли встановлений забудовником паркан і перешкоджали будівництву на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту П. Григоренка. Третьою стороною виступає забудовник КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Сторона обвинувачення намагається стягнути з активістів майже 200 тисяч гривень за "перешкоджання виконанню господарської діяльності".

5 вересня Дарницький районний суд міста Києва задовольнив позов Азур-груп і забудовника Житлоінвестбуд-УКБ про стягнення 200 тис. грн з активістів, що захищали озеро Качине від забудови.

На ділянці по вул. Здолбунівській на перетині з вул.Тепловозною (фактично на розі з просп. Григоренка) КП "Житлоінвестбуд-УКБ" (ним керує депутат Київради від БПП В'ячеслав Непоп) має намір звести шестисекційний багатоповерховий будинок на тисячу двісті сімдесят шість квартир. Ця земля була передана під забудову рішенням Київради від 26 грудня 2014 року. Навесні 2015 року почалися підготовчі роботи до будівництва. Забудовник почав засипати водойму. Активісти стверджують, що тут озеро, тоді як міська влада і "Житлоінвестбуд-УКБ" посилаються на рішення КП "Інститут генерального плану міста Києва" про відсутність водойм на цій ділянці. У березні 2016-го роботи продовжилися. 29 березня відбулась засіданні в КМДА, на якому представник Інституту управління й економії водних ресурсів заявив, що згідно з Водним Кодексом України ця водойма є озером на ділянці колишнього русла річки.

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" посилається на нібито остаточну експертизу, проведену "Науково-дослідним центром екологічної безпеки і природокористування" при Міністерстві екології та природних ресурсів. Воно вважає цю ділянку заболоченою місцевістю. При цьому такий висновок зроблено "відповідно до наданих на розгляд матеріалами", тобто повноцінна експертиза не була проведена.

При цьому існує рішення Управління водних ресурсів у м.Києві та Київської області, за яким водойма на Здолбунівській визнається озером. Аналогічний висновок зробив Інститут управління та економії водних ресурсів. Проектні рішення з приводу ліквідації цього озера не узгоджувалися з Держагенством водних ресурсів. За водоймою закріпилася неформальна назва "Озеро Качине".

19-20 квітня 2015 року відбулася кривава сутичка між захисниками озера та охоронцями, яких найняв забудовник. Депутат Київради від цього округу Анна Сандалова ("Самопоміч") звинуватила в протистоянні голову "Житлоінвестбуд-УКБ" Непопа.

Пізніше Дарницький районний суд Києва відмовив прокуратурі в накладенні арешту на цю ділянку. Проте 25 серпня арешт все ж було накладено. "Житлоінвестбуд-УКБ" оскаржує це рішення в Апеляційному суді.

23 червня було оприлюднено відповідь Державної інспекції сільського господарства в м.Києві на лист столичної прокуратури, в якому сказано, що відведення земельної ділянки під скандальну забудову на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту П. Григоренка у Дарницькому районі Києва було розроблено і затверджено зі значними порушеннями земельного законодавства і законів України.

На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, яке відбулося 14 вересня, не вистачило кількох голосів для того, щоб включити озеро Качине у водний фонд і відповідно дати йому офіційно охоронний статус.

10 жовтня 2016 року Апеляційний суд міста Києва скасував рішення про арешт озера Качиного.

Тривалий час зберігався статус-кво, за якого роботи на озері не проводилися, водночас тривав процес над активістами, які захищали водойму. У травні 2018 року було знову здійснено спробу засипати озеро.

На цьому етапі забудовник заявив, що відмовився від наміру забудови озера.