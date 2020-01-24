ДСНС бореться з пожежами в плавнях на Одещині та Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, 23 січня о 12:26 ДСНС надійшло повідомлення про те, що в Одесі, Балтська дорога, на відкритій території горить очерет. Гасінню пожежі заважають несприятливі погодні умови, зокрема сильний вітер. Через швидке поширення вогню сталося займання покинутої будівлі, яке рятувальники локалізували о 14:59 та ліквідували о 15:07 на площі 70 кв. м.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Плавні горять під Одесою. ДСНС заявляє, що не може загасити пожежу. ВIДЕО

Загоряння очерету рятувальники локалізували о 17:52 на площі 4 га, заходи з ліквідації пожежі тривають.

23 січня на Миколаївщині тричі виникали пожежі очерету. Про перше загоряння громадяни повідомили о 09:15. Горів очерет поблизу с. Котляреве Шевченківської ОТГ Вітовського району. О 09:41 пожежу було локалізовано та о 09:55 ліквідовано на площі 2 тис. м кв, імовірно, вона була викликана підпалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 осіб загинуло у пожежах 16 січня, від початку року у пожежах загинуло 129 українців, - ДСНС

Про займання плавнів поблизу Богоявленського парку в Миколаєві повідомили о 10:32. Пожежники локалізували пожежу о 10:43 та ліквідували об 11:01 на площі 2000 м кв., імовірна причина її виникнення - підпал. Також об 11:19 повідомили про пожежу очерету на узбережжі річки Інгул у садово-виноградному товаристві "Ракета". Пожежники ліквідували її об 11:49 на площі 1000 м кв.