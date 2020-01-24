Усі, хто не поважають суверенітет країни, в Україні працювати не повинні, - Гончарук про інвестиції з Росії. ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Він зазначив, що з Російською Федерацією дуже складні відносини.

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"Є санкційна політика щодо величезної кількості компаній, які, наприклад, працюють у Криму, до них застосовані санкції, тому, безумовно, робота таких компаній в Україні буде, м’яко кажучи, ускладненою, тобто вона не є бажаною. Всі, хто не поважають суверенітет і територіальну цілісність України, в Україні працювати не повинні", - відповів Гончарук на запитання, що робитиме уряд, якщо великий інвестор прийде з Росії, і чи буде йому наданий "менеджер-няня", згідно з озвученою президентом Володимиром Зеленським концепцією investment nanny.