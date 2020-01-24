Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню на Донбасі, - посольство США. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні аташе з питань армії і оборони полковника Томаса Воффорда, інформує Цензор.НЕТ.

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Звернення було записано з нагоди річниці обстрілу Маріуполя російсько-окупаційними військами. Тоді загинули 30 осіб і понад 100 були поранені.

"Росія не виконала своїх зобов'язань за Мінськими угодами і продовжує розпалювати гуманітарну, економічну і екологічну кризу. Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, і поважати міжнародно визнані кордони і суверенітет України", - йдеться в повідомленні.

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"Сьогодні, разом з усіма українцями, ми з великим сумом згадуємо жертв нахабних обстрілів Маріуполя підконтрольних Росії бойовиками п'ять років тому. Ті хаотичні і жахливі ракетні обстріли, спрямовані проти мирних українців, були частиною нападу сил, підконтрольних Росії, і повним порушенням Мінських домовленостей", - зазначив Воффорд.

Нагадаємо, 24 січня 2015 року війська РФ обстріляли з "Градів" житловий мікрорайон "Східний" в Маріуполі. Тоді загинули 30 осіб і понад 100 були поранені.