"Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це депутати повідомили журналістам біля будівлі ДБР.

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"Відбувається активізація Антимайдану, загроза реваншу, яка зокрема полягає в тому, що на посаду першого заступника керівника ДБР призначено пана Бабікова, який є адвокатом Януковича і відповідно має явний конфлікт інтересів. Ми прийшли до пані Венедіктової, використовуючи законне право народних депутатів на невідкладний прийом, для того, щоб поставити питання щодо неприпустимості перебування цієї особи на посаді",- сказав Ростислав Павленко.

Також нардепи хочуть обговорити питання про проведення конкурсу на заміщення директора ДБР.

" Має бути через конкурс обрано людину, яка матиме довіру українців, активістів, яка забезпечить всебічне розслідування цих резонансних справ", - додав депутат.

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"Ми сюди прийшли не просто за власним бажанням, хоча бачимо що відбувається останнім часом в країні. Ми тут на прохання родин Небесної Сотні. Вчора також на їхнє прохання була зустріч. Вони обурені призначенням пана Бабікова – адвоката Януковича – першим заступником голови ДБР. Обурені не випадково, адже ми бачимо що відбувається процес відповідно до якого хочуть довести, що Майдан це була не Революція гідності, а державний переворот. І відповідно російська анексія була виправдана. І всі проросійські сили зараз, на жаль, з певною підтримкою наших деяких державних посадовців, реалізовують цей сценарій", – зауважив нардеп Княжицький.

Крім того, за словами Княжицького, експертиза канадських фахівців, яка підтвердила ідентичність голосу Романа Труби на плівках з його кабінету, означає, що відомство, яке має боротися з корупцією, стало її центром, а рішення в ДБР приймаються по команді з Офісу президента.

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Саме для того, щоб з'ясувати позицію нової керівниці ДБР, депутати і прийшли до ДБР.

"Ми прийшли поговорити з пані Венедіктовою, можливо, вона сама скасує свій указ про призначення пана Бабікова. Принаймні тоді це не буде плювком в обличчя сім'ям Небесної Сотні. І виконає всі інші вимоги сімей, оскільки ми з ними були на Майдані. Серед загиблих є багато наших друзів, як і серед членів їхніх сімей, тому ми не можемо зараз, в цей день не бути з ними", - додав Княжицький.

Також зазначимо, що в цей час в Державне бюро розслідувань прийшов експрезидент, нардеп ("ЄС") Петро Порошенко для проведення слідчих дії (допиту). Правоохоронці пропустили колишнього президента в будівлю ДБР. Він також взяв лист сімей Героїв Небесної Сотні з вимогою звільнити першого заступника ДБР, ексадвоката Януковича Олександра Бабікова і пообіцяв передати його керівництву.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав втікача Віктора Януковича.

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