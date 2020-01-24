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24.01.20 11:29

"Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР. ВIДЕО

Народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" сьогодні прийшли в Державне бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це депутати повідомили журналістам біля будівлі ДБР.

"Відбувається активізація Антимайдану, загроза реваншу, яка зокрема полягає в тому, що на посаду першого заступника керівника ДБР призначено пана Бабікова, який є адвокатом Януковича і відповідно має явний конфлікт інтересів. Ми прийшли до пані Венедіктової, використовуючи законне право народних депутатів на невідкладний прийом, для того, щоб поставити питання щодо неприпустимості перебування цієї особи на посаді",- сказав Ростислав Павленко.

Також нардепи хочуть обговорити питання про проведення конкурсу на заміщення директора ДБР.

" Має бути через конкурс обрано людину, яка матиме довіру українців, активістів, яка забезпечить всебічне розслідування цих резонансних справ", - додав депутат.

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"Ми сюди прийшли не просто за власним бажанням, хоча бачимо що відбувається останнім часом в країні. Ми тут на прохання родин Небесної Сотні. Вчора також на їхнє прохання була зустріч. Вони обурені призначенням пана Бабікова – адвоката Януковича – першим заступником голови ДБР. Обурені не випадково, адже ми бачимо що відбувається процес відповідно до якого хочуть довести, що Майдан це була не Революція гідності, а державний переворот. І відповідно російська анексія була виправдана. І всі проросійські сили зараз, на жаль, з певною підтримкою наших деяких державних посадовців, реалізовують цей сценарій", – зауважив нардеп Княжицький.

Крім того, за словами Княжицького, експертиза канадських фахівців, яка підтвердила ідентичність голосу Романа Труби на плівках з його кабінету, означає, що відомство, яке має боротися з корупцією, стало її центром, а рішення в ДБР приймаються по команді з Офісу президента.

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Саме для того, щоб з'ясувати позицію нової керівниці ДБР, депутати і прийшли до ДБР.

"Ми прийшли поговорити з пані Венедіктовою, можливо, вона сама скасує свій указ про призначення пана Бабікова. Принаймні тоді це не буде плювком в обличчя сім'ям Небесної Сотні. І виконає всі інші вимоги сімей, оскільки ми з ними були на Майдані. Серед загиблих є багато наших друзів, як і серед членів їхніх сімей, тому ми не можемо зараз, в цей день не бути з ними", - додав Княжицький.

Також зазначимо, що в цей час в Державне бюро розслідувань прийшов експрезидент, нардеп ("ЄС") Петро Порошенко для проведення слідчих дії (допиту). Правоохоронці пропустили колишнього президента в будівлю ДБР. Він також взяв лист сімей Героїв Небесної Сотні з вимогою звільнити першого заступника ДБР, ексадвоката Януковича Олександра Бабікова і пообіцяв передати його керівництву.

Відбувається активізація Антимайдану: нардепи від ЄС прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР 01

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав втікача Віктора Януковича.

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