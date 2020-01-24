Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує місцеве видання "Волинські Новини", повідомляє Цензор.НЕТ.

Кортеж із тілом загиблого волинського Героя Миколи Сорочука прибув на рідну Волинь. Так, сьогодні, 24 січня о 8:30 ранку, представники влади, волонтери, громадські активісти та просто небайдужі волиняни зустріли його в селі Велика Городниця, що на межі Рівненської та Волинської областей.

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Священники відслужили по загиблому панахиду. Поліція перекрила дорогу на час відправи.

Станом на 9:10 жалобний кортеж приїхав у рідне село хлопця Лище.

Тут на перехресті неподалік школи відбулася панахида.

Потім тіло загиблого Героя доправили до рідної оселі. 22-річного Миколу Сорочука на колінах проводжали діти та односельці.

Священники відслужили заупокійну панахиду в домі загиблого.

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Попрощатися із загиблим бійцем можна буде сьогодні, 24 січня, у селі Лище. Наступного дня, 25 січня, відбудеться заупокійна служба у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька, громадська панахида на Театральному майдані та поховання у Гаразджі.







































