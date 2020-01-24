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24.01.20 17:44

Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко критично відгукнувся про співпрацю з Росією у сфері постачань вуглеводнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко заявив, що РФ намагається натиснути на Білорусь і посилити інтеграційні процеси двох країн.

"Нас раком поставили із вуглеводнями і ніхто на це не подивився. Плювати на всі союзи та інше", - заявив Лукашенко

Лукашенко заявив, що РФ зробила все для того, щоб збільшити ціну на нафту для Білорусі до рівня більше за світову.

"Коли ми поставили питання: "Брати дорогі! Старший брат! Так не вчиняють. Не можна ж нас за дурнів мати ... Це зроблено спеціально, щоб натиснути на Білорусь. Навіщо натиснути на Білорусь? Здогадайтеся з трьох разів ... ", - пояснив Лукашенко.

Відео телеканала CTVBY

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