"ЗАЗ Ланос" на смерть збив двох чоловіків на переході в Дніпрі, водієві загрожує до 10 років. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ГУНП у Дніпропетровській області.

Автомобіль їхав у бік вулиці Павлова. Варто зазначити, що ділянка дороги на той час не освітлювалася. Чоловіки переходили дорогу пішоходним переходом. Від отриманих тілесних ушкоджень обидва чоловіки загинули на місці, пише "Інформатор".

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Водієві загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

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