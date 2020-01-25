"Арахамія - я почув. Ми чекаємо, поки ви скажете". На "записах" Труба зупиняє справу, де фігурує глава фракції СН. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, на другому аудіозаписі йдеться нібито про те, як керівник Першого управління організації досудових розслідувань Олег Корецький зупиняє внесення до ЄРДР справи, де фігурує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Труба: Там є якась ситуація. Є Міністерство інфраструктури. Є там Укртрансінспекція, якась херня.

Корецький: Вантажний рух перевіряє. Перевезення.

Труба: Напевно, не тільки. Думаю, там широкі повноваження. Так, там прийшли з інформацією до того начальника щодо системи тих поборів, які там існують. Я йому (слідчому) дав довідки: якась загальна щодо системи, щодо кримінальних проваджень стосовно дій тих працівників. Вони хочуть, щоб ми ті всі провадження об'єднали. Але об'єднувати це ніхто не буде. На хера нам той дріб'язок. Вони хочуть, щоб ми внеслися. Але без особливої ​​затрати людських ресурсів. Ну бл#дь, бо у нас їх немає.

Корецький: Відсилати їх не будемо.

Труба: Ну дивись, як на мене, - відмивання... Я вважаю, що треба внестися.

Корецький: Я ж кажу, що ми внесемся. І подумаємо, як правильно...

Труба: Дивись, тут є Арахамія. Ти читав?

Корецький: Я читав. Ми внесемося. Куди ми подінемося...

Труба: Давай все ж почекаємо.

Корецький: Добре. Арахамія - я почув. Ми чекаємо, поки ви скажете... "

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