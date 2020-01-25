"Тепер будемо ї#ашити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, на третьому аудіозаписі людина з голосом глави ДБР Романа Труби повідомила співрозмовнику, чий голос схожий на голос керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка, про чергове доручення Офісу президента України - почати переслідування колишнього депутата Олександра Третьякова.

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"Удовиченко: Нє, ну бл#дь. А що Шура з Чаузом розмовляв?

Труба: Ну бл#дь, х#йня. Каже це робимо з цим. ВОНИ хочуть ї#ашіть, бл#дь. Тепер будемо ї#ашіть Третьякова, бл#дь.

Удовиченко: Так правильно, давайте.

Труба: Так я про це домовився. Не просто Шурика ї#ашити, Третьякова будемо ї#ашити.

Удовиченко: Романе Михайловичу, ми з вами довіряємо один одному. Якщо ви мені говорите, наприклад, будь-що. Сашо, вистрибни у вікно, бо так треба, - я вистрибую".