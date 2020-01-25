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25.01.20 17:20

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС на Луганщині відбуваються навчальні збори для командирів танкових підрозділів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поряд з вивченням теорії, яка включає загальнику тактику та порядок роботи командира з планування бою, вдосконалюють танкісти і практичну складову. Серед основних елементів відпрацювання - порядок дій екіпажу при озброєнні танку, приведення танку до бою та практичне виконання вправ стрільб. Кожний елемент підлягає оцінюванню методом тестування.

Водночас навчаються військові і виконанню інших нормативів, зокрема використання обладнання для самоокопування, робота мінного тралу, вивчення порядку і принципу роботи з нічними приладами, підготовка об'єкту до просування в складних дорожніх умовах тощо.

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок прицільного ворожого обстрілу поранено 1 українського воїна, - пресцентр ОС

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 02
Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 03

На завершальному етапі проведення зборів танкісти вивчили специфіку орієнтування на незнайомі місцевості та роботу на мапі з нанесення тактичних і топографічних знаків.

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 04
Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано три ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 06

"Такі збори треба проводити постійно, адже кожен танковий підрозділ повинен бути в готовності виконати будь-яку бойову задачу, а без практики - це неможливо. Бойовий досвід звичайно є у багатьох танкістів, але нарощувати його треба постійно. Тому ми і зібрали командирів, щоб навчити їх, а вони вже своєю чергою навчатимуть своїх підлеглих", - розповів керівник зборів Євген Межевікін.

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