З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Луцької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Луцьку попрощались із загиблим бійцем Миколою Сорочуком. У верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору священнослужителі здійснили чин відспівування загиблого, після чого на Театральну майдані відбулась громадянська панахида. Поховали Героя на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.
Фото: volyn24.com
Микола Васильович Сорочук народився 23 травня 1997-го в селі Чорниж Маневицького району Волинської області. Жив у селі Лище Луцького району. У 2015 році здобув фах зварювальника. Був призваний на строкову службу і підписав трирічний контракт з 8-м окремим гірсько-штурмовим батальйоном. На війні втратив бойового товариша (Ростислав Доброшиський загинув 1 серпня 2017 року в Новозванівці). Повернувшись з фронту, працював на підприємстві холдингу "Модерн-Експо". Вступив на заочну форму навчання в Академію рекреаційних технологій і права, на факультет правознавства.
16 грудня 2019 року вдруге уклав контракт на військову службу. Був старшим солдатом, військовослужбовцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 22 січня на Приазовському напрямку від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
У нього залишилися мати і сестра.