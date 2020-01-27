Експослу України у Швейцарії Діру біля ресторану в Ужгороді спалили автомобіль. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Uzhgorod.in, про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у себе в телеграм-каналі.

"Вночі горів автомобіль Mercedes на Слов'янській набережній, біля ресторану "Венеція". За моєю інформацією, автомобіль належить Ігорю Діру, Надзвичайному і Повноважному Послу України. Довгий час працював послом України у Швейцарії. Не поспішав публікувати, чекав підтвердження. Є точна інформація, що автомобіль спалили. Камери спостереження зафіксували палія. Я спробую дістати відео з камер. А поки ловіть відео від підписника мого телеграм-каналу, який проходив повз і саме зафіксував момент пожежі", - написав Глагола.

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Раніше повідомлялося, що поліція відкрила провадження за ч.2 статті 194 КК, тобто умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

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