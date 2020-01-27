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27.01.20 11:07

Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять мільйонів жертв Голокосту і висловив співчуття єврейському народу.

Про це Зеленський написав у Facebook і опублікував відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сповнені почуттями болю та суму за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. З глибокою повагою ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих. Пам’ятати й ніколи не допустити знову. Це наш обов’язок перед мільйонами невинних жертв. Це наш обов’язок перед майбутніми поколіннями", - зазначив президент.

Нагадаємо, День пам'яті жертв Голокосту у світі та Україні відзначають 27 січня за рішенням Генасамблеї ООН від 1 листопада 2005 року.

Також дивіться: Сьогодні у світі та Україні День пам'яті жертв Голокосту. ФОТОрепортаж

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