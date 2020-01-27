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27.01.20 13:41

"Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука. ВIДЕО

У Харкові проросійський мітинг організований місцевим осередком партії ОПЗЖ завершився бійкою із застосуванням сльозогінного газу. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Харькова, біля стін Харківської обладміністрації було близько десятка осіб, які прийшли підтримати анонсований мітинг "на підтримку розвитку, захисту російської мови". Серед них був і організатор акції - голова місцевого осередку ОПЗЖ Андрій Лесик.

На акцію прийшли й активісти проукраїнських організацій, які спробували прогнати Лесика. Зокрема, і представники "Нацкорпусу", які прорвалися до Лесика і стали виштовхувати його в сторону від ХОДА. Зав'язалася бійка, Лесик дістав кілька ударів в обличчя.

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