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27.01.20 15:14

Зеленський: "Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейська і міжнародна спільнота не мають права мовчати, як це було в 1939 році, коли змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни та всіх подальших трагічних подій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою в понеділок в Освенцимі.

"Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам потрібно об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність", - підкреслив Зеленський.

Президент України переконаний, що тільки згуртованість міжнародної спільноти дозволить дати відсіч будь-якій агресії і вберегти людство від нових страждань.

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Зеленський зазначив, що всі держави світу повинні сказати "ні" тоталітарним ідеологіям, ксенофобії, агресії, репресіям, будь-яким проявам ненависті і нетерпимості.

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