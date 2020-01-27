"Якщо є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - Милованов. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - пожартував Милованов, відповідаючи на запитання, яке буде ставлення до інвесторів із 90 млн вкладень.

Міністр не вважає, що виділення персональних менеджерів для великих інвесторів створює нерівні права для ведення бізнесу в Україні.

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"Давайте будемо чесними, в будь-якій країні, залежно від рівня інвестицій увага уряду до інвестора посилюватиметься. Президент або прем'єр-міністр будь-якої розвиненої країни ймовірніше зустрінеться з інвестором, який вкладе не 100 млн, а 10 млрд. З радістю зустрінеться, але з групою інвесторів, які вкладатимуть менше. Так само і ми", - сказав Милованов.

При цьому він пообіцяв підтримку всім видам бізнесу в Україні.

"Ми готові працювати і підтримувати всіх, ми робимо конкретні речі для тих у кого менші суми інвестицій, або хто тільки хоче почати свій бізнес. Наприклад програма "5-7-9", кредитування для малого та середнього бізнесу", - додав чиновник.