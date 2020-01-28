СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм. ВIДЕО

Про це Найем написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відбулася персональна зустріч з главою СБУ Іваном Бакановим, на якій було порушено питання кримінальних проваджень проти Струка.

"Метою нашої зустріч було довести до керівництва СБУ інформацію про бездіяльність по двох кримінальних провадженнях, фігурантом яких є колишній народний депутат. Мету було досягнуто.

Щодо проваджень та причин звернення:

- перше кримінальне провадження за фактами причетності Струка В.О. до участі у створенні "ЛНР" було відкрите ще у 2014 році. Майже за 6 років у даному провадженні не було повідомлено про підозру жодній особі, що було мотивовано тим, що у СБУ відсутні достатні докази для повідомлення її будь-кому;

- друге кримінальне провадження за фактами вчинення Струком В.О. дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади відкрите вже за нашою заявою у 2019 році", - зазначає адвокат.

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Найєм каже, що СБУ вже дала відповідь, знову повідомивши про відсутність претензій до Струка.

"Відповідь за результатами прийому нам надали достатньо швидко - менше ніж через місяць. У відповіді нам повідомили, що за результатами лінгвістичної експертизи наданих нами відео, будь-яких закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу у діях Струка В.О. встановлено не було", - відзначає Найєм.

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