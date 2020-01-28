Набори для виявлення коронавірусу надійдуть в Україну найближчим часом, - ЦГЗ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузин.

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"В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Кузин також повідомив, що досягнуто домовленість про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавірусу, якими буде забезпечено ЦГЗ.

"Є попередня домовленість, що тести будуть поставлені наприкінці цього чи на початку наступного тижня", - сказав він.

За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження у 120 осіб.

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