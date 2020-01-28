Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
28.01.20 17:20

Набори для виявлення коронавірусу надійдуть в Україну найближчим часом, - ЦОЗ. ВIДЕО

Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих були виявлені віруси грипу А чи В.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузин.

Відео 5 канал

"В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Кузин також повідомив, що досягнуто домовленість про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавірусу, якими буде забезпечено ЦГЗ.

"Є попередня домовленість, що тести будуть поставлені наприкінці цього чи на початку наступного тижня", - сказав він.

За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження у 120 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом, - КМДА

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100