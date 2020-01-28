Пасажирів рейсу з Китаю перевірили в аеропорту Києва, характерних для коронавірусу ознак не виявили. ВIДЕО

За висновком працівників МОЗ, які здійснювали перевірку, підвищеної температури та інших зовнішніх ознак можливого захворювання пасажирів на коронавірус не виявлено, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.

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