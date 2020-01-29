Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеопоясненні, опублікованому НБУ.

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Експерт на прикладі купюри номіналом 200 грн пояснив, як відрізнити підробку.

Зазначається, що банкноти гривні мають високий рівень захисту від підробки, проте перевіряти варто відразу кілька елементів захисту.

Папір, на якому надрукована підробка, тактильно відрізняється від справжнього банкнотного паперу.

Під час розгляду підробки на світлі можна побачити, що імітований у підробці водяний знак відрізняється від справжнього: відсутній об’єм і світлий елемент.

Також варто звертати увагу на оптичну зміну захисного елемента: під час зміни кута нахилу число 200 в правому нижньому кутку купюри має змінювати свій колір, чого не відбувається з підробленою купюрою.

Крім того, на підробці відсутні інфрачервоний і магнітний захист. Такі підробки гарантовано визначаються під час машинної обробки готівки.

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