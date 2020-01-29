Німеччина передала українським прикордонникам обладнання для перевірки документів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

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"Міжнародну допомогу на майже 140 000 євро отримано в межах двостороннього співробітництва прикордонних відомств України та Німеччини. Зокрема, Федеральна поліція Німеччини передала Державній прикордонній службі України відеоспектральні компаратори, мікроскопи, комп’ютерну техніку та інші прилади, що будуть використовуватися у Головному експертно-криміналістичному центрі відомства для вивчення паспортних документів та виявлення різного роду підробок", - йдеться в повідомленні.

"Упевнено можу сказати, що співробітництво між Державною прикордонною службою України та Федеральною поліцією Німеччини протягом довгих років успішно розвивається та має добру багаторічну історію. І сьогоднішня подія є гарним прикладом та результатом співпраці наших відомств!", - сказав у своїй промові перший заступник Голови Держприкордонслужби України Володимир Нікіфоренко.

Завдяки отриманому обладнанню прикордонники завершили перший етап технічного оснащення Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби приладами експертного рівня для проведення перевірки документів. Це дозволить у подальшому створити на базі цього центру Національний контактний пункт перевірки автентичності паспортних документів та сприятиме його інтеграції до системи експертних служб прикордонних органів європейських держав.

Офіцер зв’язку Федеральної поліції Німеччини Франц Вебер зі свого боку зазначив : "Хотів би відмітити, що порівняно з минулими роками наша співпраця набирає дещо іншого стилю. Для мене важливо, щоб у прикордонників залишалося те, з чим би вони могли працювати та що використовували б щодня".







Фото: пресслужба Держприкордонслужби