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29.01.20 12:57

Німеччина передала українським прикордонникам обладнання для перевірки документів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок, 28 січня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.) відбулася офіційна церемонія передачі Держприкордонслужбі України обладнання для поглибленого вивчення документів від Федеральної поліції Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

"Міжнародну допомогу на майже 140 000 євро отримано в межах двостороннього співробітництва прикордонних відомств України та Німеччини. Зокрема, Федеральна поліція Німеччини передала Державній прикордонній службі України відеоспектральні компаратори, мікроскопи, комп’ютерну техніку та інші прилади, що будуть використовуватися у Головному експертно-криміналістичному центрі відомства для вивчення паспортних документів та виявлення різного роду підробок", - йдеться в повідомленні.

Німеччина передала українським прикордонникам обладнання для перевірки документів 01

"Упевнено можу сказати, що співробітництво між Державною прикордонною службою України та Федеральною поліцією Німеччини протягом довгих років успішно розвивається та має добру багаторічну історію. І сьогоднішня подія є гарним прикладом та результатом співпраці наших відомств!", - сказав у своїй промові перший заступник Голови Держприкордонслужби України Володимир Нікіфоренко.

Німеччина передала українським прикордонникам обладнання для перевірки документів 02

Завдяки отриманому обладнанню прикордонники завершили перший етап технічного оснащення Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби приладами експертного рівня для проведення перевірки документів. Це дозволить у подальшому створити на базі цього центру Національний контактний пункт перевірки автентичності паспортних документів та сприятиме його інтеграції до системи експертних служб прикордонних органів європейських держав.

Німеччина передала українським прикордонникам обладнання для перевірки документів 03

Офіцер зв’язку Федеральної поліції Німеччини Франц Вебер зі свого боку зазначив : "Хотів би відмітити, що порівняно з минулими роками наша співпраця набирає дещо іншого стилю. Для мене важливо, щоб у прикордонників залишалося те, з чим би вони могли працювати та що використовували б щодня".

Німеччина передала українським прикордонникам обладнання для перевірки документів 04
Німеччина передала українським прикордонникам обладнання для перевірки документів 05
Німеччина передала українським прикордонникам обладнання для перевірки документів 06
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

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