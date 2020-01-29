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29.01.20 13:03

Фірма, пов'язана з дядьком менеджера "Київпастрансу", виграла тендери на понад 323 млн гривень, - "Наші гроші". ВIДЕО

Компанія "КП Спецавтоматика" спеціалізувалася на електромонтажних роботах. Але варто було їй змінити профіль, як вона перемогла в тендері на ремонт станції трамвая "Гната Юри" і взялася купувати шпали і шурупи у посередників втричі дорожче, ніж у виробника.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про компанію "КП Спецавтоматика". До 2017 року в ній, за даними журналістів, працював Віктор Рафальський - дядько начальника Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрія Курбаля.

Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 01Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 02

Віктор Рафальський - дядько начальника Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрія Курбаля

До 2019 року "КП Спецавтоматика" спеціалізувалася на електромонтажних роботах, але згодом різко змінила профіль і 9 січня отримала ліцензію на будівництво залізничних та трамвайних колій. А вже 14 січня перемогла у тендері на капітальний ремонт станції швидкісного трамваю "Гната Юри".

Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 03

Журналісти встановили, що компанія купувала трамвайні рейки, шпали і комплекти скріплень не напряму у виробника, а через фірму-посередника "Авіра Маркетс". Цей процес суттєво вплинув на вартість. Наприклад, шпали із комплектом скріплень до рейок Р-65 посередник купував у виробника за 1587 грн за штуку, а продавав "Спецавтоматиці" за 4500 грн за штуку – майже утричі дорожче.

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Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 04

Раніше у інтерв’ю начальник Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрій Курбаль заявляв, що не спілкується з Віктором Рафальським. При цьому матір начальника Дирекції Олена Курбаль та дружина Віктора Рафальського Тетяна у 2019-му купили по квартирі в одному житловому комплексі – "На Прорізній", що під Києвом. Окрім цього, Олена Курбаль видавала Віктору Рафальському довіреність на представництво її інтересів під час будівництва на її земельній ділянці у місті Буча.

Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 05

Житловий комплекс, квартири в якому купили мати начальника Дирекції Олена Курбаль і дружина Віктора Рафальського Тетяна.

Нагадаємо, раніше журналісти зафіксували, що у 2017-2018 тендери на проєктування "Київпастрансу" регулярно вигравало "Архітектурно-реставраційне підприємство "Софія", власником якого був дядько Юрія Курбаля Віктор Рафальський.

Після виходу сюжету Головне управління Нацполіції у Києві відкрило кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем. За інформацією правоохоронців, досудове розслідування триває й досі.

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