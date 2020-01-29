Марш пам'яті Героїв Крут відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся Марш пам'яті Героїв Крут, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники маршу пройшли вулицями центру Києва від станції метро "Арсенальна" до Аскольдової могили, де були поховані студенти, яких убили більшовики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ВIДЕО (оновлено)

29 січня 1918 року на залізничній станції Крути на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку. Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції "Крути" затримав ворога на кілька днів. Таким чином, добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.







































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ