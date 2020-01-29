Марш пам'яті Героїв Крут відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся Марш пам'яті Героїв Крут, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Учасники маршу пройшли вулицями центру Києва від станції метро "Арсенальна" до Аскольдової могили, де були поховані студенти, яких убили більшовики.
29 січня 1918 року на залізничній станції Крути на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку. Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції "Крути" затримав ворога на кілька днів. Таким чином, добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ