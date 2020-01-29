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29.01.20 14:07

Марш пам'яті Героїв Крут відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті полеглих у бою під Крутами, який відбувся 102 роки тому.

У Києві відбувся Марш пам'яті Героїв Крут, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники маршу пройшли вулицями центру Києва від станції метро "Арсенальна" до Аскольдової могили, де були поховані студенти, яких убили більшовики.

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29 січня 1918 року на залізничній станції Крути на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку. Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції "Крути" затримав ворога на кілька днів. Таким чином, добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.

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Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 03
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Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 05
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 06
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 07
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 08
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 09
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 10
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 11
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 12
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 13
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 14
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 15
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 16
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 17
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 18
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 19
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 20
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 21
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 22
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 23
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 24
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 25
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 26
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 27
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 28
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 29
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 30
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 31
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 32
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 33
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 34
Марш памяті Героїв Крут відбувся в Києві 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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