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29.01.20 14:37

"Упади на землю! Руки за голову!" - на Дніпропетровщині затримали банду розбійників. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські за участю КОРД затримали членів злочинної групи, яких підозрюють у розбійних нападах.

Затримання відбулося в м. Кам'янське на Дніпропетровщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські з'ясували, що четверо місцевих жителів нападали на житлові будинки в Петриківському районі.

Упади на землю! Руки за голову! - на Дніпропетровщині затримали банду розбійників 01

"Готуючись до нападів, озброювались пістолетом, одягали маски та вривались до будинків. У помешканні зв’язували господарів, погрожували та забирали всі цінні речі. 12 січня під час останнього розбою нападники поранили власника будинку ножем та побили його брата і матір", - повідомили в поліції.

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У квартирах затриманих і в автомобілі, на якому вони пересувалися, виявили 3 пістолети, набої і 3 гранати РГД-5 із запалами.

Упади на землю! Руки за голову! - на Дніпропетровщині затримали банду розбійників 02

Нині затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.

Провадження розслідують за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією.

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