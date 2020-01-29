"Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС", - відомі українці записали кліп на підтримку заарештованих у справі вбивства Шеремета. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кліп записаний на пісню "Сенс" групи Андрія Антоненка Riffmaster і опублікований на сторінці студії Re:Evolution film у соцмережі.

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"У кліпі на пісню "Сенс" знялися люди, які усвідомлюють, що сьогодні свобода кожного з нас під загрозою і кожного можуть звинуватити у скоєнні злочину. Але всі ми хочемо жити в сильній правовій державі, де закон, право на захист і презумпція невинуватості є базовими принципами. У епоху постправди, правда повинна бути під захистом. У сучасних умовах приховати правду неможливо. Але захистити її важко, особливо коли зацікавлені в тому, щоб її приховати, керують правосуддям. Захистити правду і покарати справжніх злочинців - це і є СЕНС. ... 12 грудня 2019 року поліція затримала так званих "підозрюваних" у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Це військовий медик Яна Дугарь, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко і музикант, учасник АТО на сході України і діючий сержант ССО Андрій Riffmaster Антоненко. Докази пред'явлені на скандальному брифінгу, не переконали громадськість в їхній причетності до злочину. Під загрозою презумпція невинуватості - головна стаття цивілізованого правосуддя", - йдеться в описі до кліпу.

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